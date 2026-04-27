Cagliari-Atalanta 3-2: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez (73’ Dossena), Obert; Adopo, Gaetano, Deiola (56’ Sulemana); Folorunsho, Esposito (56’ Palestra); Mendy (46’ Borrelli, 77’ Belotti). A disp.: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Trepy. All.: Pisacane
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (73’ Kossounou); Bellanova (56’ Krstovic), De Roon (73’ Ederson), Pasalic, Zappacosta (56’ Zalewski); De Ketelaere (77’ Samardzic), Raspadori; Scamacca. A disp.: Pardel, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Obric, Ahanor. All.: Palladino
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 1’, 8’ Mendy (C), 40’', 45’ Scamacca (A), 47’ Borrelli (C)
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