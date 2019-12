© foto di Federico Gaetano

In vista della sessione invernale dei trasferimenti non mancano i riferimenti di trattative legate a chi si trova attualmente svincolato. E’ il caso del centrocampista scuola Inter Lorenzo Crisetig, svincolatosi in estate dal Bologna e protagonista di offerte dall’estero che non sono state prese in considerazione. Il classe 1993 ha infatti declinato le manifestazioni di interesse provenienti dal Portogallo e dal Belgio per concentrarsi su una nuova opportunità nel nostro campionato.