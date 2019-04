© foto di Federico De Luca

Due anni di carcere per Tomas Repka. Li ha comminati la Corte d'Appello di Praga: l'ex difensore, visto in Italia con la maglia della Fiorentina, era accusato di frode per aver venduto una Mercedes che non apparteneva a lui, bensì alla sua ex moglie, che peraltro lo aveva accusato anche di molestie.