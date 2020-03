Emergenza Coronavirus, Borrelli: "Nei prossimi giorni avremo flusso continuo di mascherine"

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, commenta a Che Tempo Che Fa alcuni dei principali temi legati all'emergenza Coronavirus in Italia: "Nel nostro ambiente si incontra tanta gente, ci sono possibilità di contagio. Abbiamo adottato misure precauzionali per far lavorare i colleghi da casa. Quelli positivi continuano ad operare da casa, siamo importanti e non possiamo abbandonare. Per dichiarare guarita una persona devono esserci due tamponi con esito negativo a distanza. Nel nostro paese siamo a oltre 170mila tamponi effettuati. Il commissario Arcuri sta lavorando per far partire la produzione interna di mascherine, chirurgiche ma anche FFP2 e FFP3. Il nostro paese è stato fortunato: grazie ai rapporti con la Cina abbiamo stipulato contratti importanti per avere un flusso continuo e costante, così da rifornire i nostri ospedali".