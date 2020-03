Emergenza Coronavirus, il giocatore di NBA positivo Mitchell: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

Il giocatore degli Utah Jazz Donovan Mitchell, positivo al Coronavirus insieme al compagno di squadra Rudy Gobert, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni attraverso un video-messaggio: "Grazie a tutti per il supporto, vuol dire tantissimo per me. Mi sento bene, le cose stanno andando bene, sto prendendo le precauzioni necessarie come consigliato dalle autorità sanitarie. Devo rimanere in isolamento, perciò sono qui solo e gioco ai videogiochi tutto il giorno. Non vedo l’ora di tornare in campo e giocare davanti ai migliori tifosi del mondo. Ci vediamo presto", ha concluso.