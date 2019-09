© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Rino Foschi torna a parlare del Palermo e lo fa a Tuttomercatoweb.com raccontando come quel che è accaduto sia ancora qualcosa che lo fa star male. "Sono in difficoltà a parlare del Palermo a cui sono legatissimo. Quel che è successo quest'anno ha dell'incredibile. E' stata una sofferenza vera. Eravamo partiti bene e abbiamo fatto un campionato in cui eravamo sempre nei primi tre. siamo stati puniti credo ingiustamente. C'è stato il cambio di società, sono riuscito a fare anche il presidente per qualche mese. E' successo di tutto e alla fine sono rimasto deluso e scottato. Sono orgoglioso del lavoro fatto, per l'attaccamento che ho al Palermo però questa cosa mi fa star male. E' una ferita che rimane. Tiferò sempre Palermo, mi ha dato tanto e io ho dato quello che potevo dare dai tempi del 20003-04 quando siamo scesi dal Venezia con Zamparini. Faccio fatica a parlarne e ne soffro ancora molto. Un giorno tornare? Qualunque dirigente abbia lavorato lì non direbbe di no, vivi in un mondo bellissimo e tutti tornerebbero. A Palermo ho vissuto i sei anni più belli della mia carriera"

Clicca sotto per guardare