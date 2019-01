Everton, l'osservatore Jacomuzzi: "Ero al S.Paolo, conquistato da Milik"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Attraverso Radio Marte è intervenuto Carlo Jacomuzzi, osservatore dell’Everton al San Paolo domenica in occasione della sfida tra Napoli e Lazio. “Migliorare il Napoli visto contro la Lazio è dura, ero a Fuorigrotta e - ha detto - devo dire che anche la Lazio ha disputato una buona gara. Mi ha sorpreso la posizione di Fabian Ruiz, inedita perché ha giocato sulla destra e si spostava sul sinistro cercando il suo piede. Ho visto giocare Fabian sulla fascia sinistra, ma nella posizione intermedia in fase offensiva è davvero pericoloso. Ero al San Paolo per vedere il livello ed i giocatori da vicino. Diciamo che dovevo concentrarmi su Luis Felipe e Milinkovic-Savic nella Lazio mentre avevo tanta curiosità di vedere il Napoli senza i 5 titolari. Insigne lo conosco benissimo, l’ho visto tante volte mentre Koulibaly è oggetto di desiderio di tutti, ma alla fine credo che resterà a Napoli se la società lo accontenta. Sul mio taccuino l’apice l’ha raggiunto Milik, mi ha conquistato. Ha disputato forse la migliore partita da quando è a Napoli, ma sta crescendo e ancora non ha raggiunto il massimo. Non avevo mai visto Milik così cattivo e determinato e qui si vede la progressione dei giocatori. La novità nel Napoli è stata Fabian Ruiz e mi ha sorpreso in positivo, al pari di Maksimovic che ha giocato bene anche a sinistra", ha detto.