Fiorentina, completato l'acquisto dei terreni per il centro sportivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Fiorentina ha reso noti gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda l'acquisizione dei terreni e i lavori per il nuovo centro sportivo voluto dalla proprietà Commisso: "Si è completato oggi il processo di acquisto di tutti i terreni destinati a diventare il nuovo centro sportivo della Fiorentina nel Comune di Bagno a Ripoli. Con l’acquisizione odierna dell’ultima parte dei terreni, già opzionati, di proprietà della Società Veronica, la Fiorentina entra definitivamente in possesso di tutti gli spazi che serviranno a realizzare entro due anni il centro sportivo di 25 ettari, che diventerà il più grande d’Italia. Sono già iniziati i lavori di messa in sicurezza e pulizia della zona e grazie alla collaborazione con le Istituzioni e la Società Veronica è stato completato in totale armonia il trasferimento delle persone che ancora occupavano alcuni spazi dell’area. “Iniziamo dopo soli 4 mesi a mettere le fondamenta della nostra casa. Sarà un’opera bellissima che si inserirà al meglio nel meraviglioso contesto di Bagno a Ripoli, in totale rispetto dell’ambiente e della natura che lo circonda. Voglio ringraziare il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini per il suo grande impegno e l’architetto Marco Casamonti di Archea e Associati per la continua e preziosa collaborazione” ha commentato Rocco Commisso prima della sua partenza per seguire la trasferta della Fiorentina contro il Sassuolo".