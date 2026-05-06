Le partite di oggi: il programma di mercoledì 6 maggio
TUTTO mercato WEB
Anche oggi, mercoledì 6 maggio 2026, c'è del calcio giocato da poter seguire.
In campo anche questa sera la Champions League, con l'attesissima partita di ritorno tra Bayern Monaco e PSG che, dopo il 5-4 dell'andata, chiuderà il quadro delle semifinali e ci regalerà il nome della sfidante dell'Arsenal nell'ultimo atto del torneo.
Champions League - Semifinali (ritorno)
21:00 - Bayern Monaco vs Paris Saint-Germain (andata 4-5)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Botta e risposta Sarri-Simonelli, ma il derby si gioca alle 12.30 per necessità. Arbitri, Butti sarà sentito dai pm
"Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile