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Le partite di oggi: il programma di venerdì 8 maggio

Le partite di oggi: il programma di venerdì 8 maggioTUTTO mercato WEB
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

Venerdì ad alto calcio, quasi fosse una domenica. Si apre il 36° turno di Serie A con l’anticipo tra Torino e Sassuolo, mentre in Serie B va in scena l’ultima giornata della regular season: tutte e dieci le partite del 38° turno si giocano in contemporanea, con verdetti ancora aperti tra promozione, playoff e salvezza. Di seguito il programma calcistico di venerdì 8 maggio:

Serie A
20:45 Torino-Sassuolo

Serie B
20:30 Avellino-Modena
20:30 Catanzaro-Bari
20:30 Cesena-Padova
20:30 Entella-Carrarese
20:30 Frosinone-Mantova
20:30 Monza-Empoli
20:30 Pescara-Spezia
20:30 Reggiana-Sampdoria
20:30 Südtirol-Juve Stabia
20:30 Venezia-Palermo

Bundesliga
20:30 Dortmund-Francoforte

Ligue 1
20:45 Lens-Nantes

LaLiga
21:00 Levante-Osasuna

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