Oggi in TV, Champions League: dove vedere Atletico Madrid-Arsenal
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Dopo lo spettacolo di ieri sera al Parco dei Principi, con PSG-Bayern Monaco terminata 5-4, questa sera i riflettori sono puntati sul Metropolitano per l'altra semifinale di Champions League: alle 21.00 il fischio d'inizio di Atletico Madrid-Arsenal, la gara sarà trasmessa in diretta solo su Amazon Prime Video.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 29 aprile
21.00 Atletico Madrid-Arsenal (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.15 Sporting-Tondela (Campionato portoghese) - DAZN
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