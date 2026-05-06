Oggi in TV, chi sfiderà l'Arsenal in finale? Dove vedere Bayern Monaco-PSG
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Chi sfiderà l'Arsenal nella finale di Champions League? Questa sera la sfida fra Bayern Monaco e PSG, la gara sarà trasmessa in diretta dalle 21.00 su Amazon Prime Video.
Si giocano anche i playoff in Serie C, ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 6 maggio
20.00 Cosenza-Casarano (Playoff Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
20.00 Casertana-Crotone (Playoff Serie C) - SKY SPORT
20.00 Juventus Next Gen-Pianese (Playoff Serie C) - SKY SPORT
20.00 Campobasso-Pineto (Playoff Serie C) - SKY SPORT
20.00 Cittadella-Lumezzane (Playoff Serie C) - SKY SPORT
20.45 Lecco-Giana Erminio (Playoff Serie C) - RAIPLAY, SKY SPORT
21.00 Bayern-PSG (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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