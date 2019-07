Ibra e la sua squadra preferita di tutti i tempi: 11 Zlatan in campo

Non si smentisce mai Zlatan Ibrahimovic e attraverso il suo profilo Twitter ha postato la sua top 11 di tutti i tempi, composta interamente da se stesso. Lo svedese, che ha chiamato la squadra "I leoni affamati", ha poi commentato: "Devo scegliere solo l'allenatore ma potrebbe essere Zlatan".

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 8 luglio 2019