Juventus-Cagliari 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram (25' st Miretti), Kostic (1' st Cambiaso); Conceiçao (39' st Cabal), Yildiz (39' st Openda); Vlahovic (31' David). A disp.: Di Gregorio, Scaglia, Gatti, Zhegrova, Adzic, Joao Mario, Pedro Felipe. All.: Spalletti
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Obert (9' st Idrissi); Palestra, Adopo (35' st Gaetano), Deiola, Folorunsho (35' st Kilicsoy), Liteta (9' st Prati); Esposito (25' st Felici), Borrelli. A disp.: Ciocci, Radunovic, Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo. All.: Pisacane
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 26' Esposito (C), 27', 45'+1' Yildiz (J)
Ammoniti: Cambiaso (J), Obert, Folorunsho, Felici, Prati, Deiola (C)