© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta contro la Roma, la terza in questo campionato per la Juventus, l'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo tramite il suo profilo 'Instagram' ha voluto esternare tutta la sua insoddisfazione per come è andato il match all'Olimpico: "Non era il risultato che volevamo, ma guardiamo avanti e pensiamo a festeggiare lo scudetto la prossima settimana insieme ai nostri tifosi!", ha scritto CR7.