L'ex Lecce Barbas in rovina: "Non ho più soldi. La sera spesso mi viene la depressione"

vedi letture

Dall'Argentina arrivano le parole strazianti di Juan Alberto Barbas, dal 1985 al 1990 al Lecce, che in un'intervista al Clarìn ha raccontato della sua esistenza difficile fra depressione e difficoltà economiche: “Passo ore e ore a pensare tanto che a volte mi viene la depressione. A volte mi chiedo cosa dirò al proprietario dell'appartamento, come farò a fare la spesa al supermercato o cosa mangerò la sera. Vivo di quel che guadagno all'Almirante Brown, ma mi serve uno stipendio per mangiare. - continua Barbas – Ci sono molte persone che vivono anche peggio lo so, ma questa è la mia situazione. Molti credono che abbia fatto fortuna, ma i soldi di una volta non sono quelli di ora, mi sono bastati per vivere bene e comprare la casa dove vivono la mia ex moglie e i miei figli, ma non di più. Ora ho bisogno di lavorare per pagare l'affitto e mangiare”.