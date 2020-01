© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continuano le celebrazioni per i 120 anni in casa Lazio. Dopo la serata a Castel Sant'Angelo e la presentazione di un francobollo che entrerà in commercio in questi giorni, la Lazio ha in serbo altro. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, in occasione della gara di sabato contro il Napoli all'Olimpico indosserà per la prima volta la maglia realizzata appositamente per l'anniversario. Top secret i dettagli della casacca con la sola eccezione del logo speciale realizzato proprio per i 120 anni della società capitolina.