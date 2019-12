Lazio, Inzaghi punta Eriksson: una vittoria per il record dello svedese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio è senza dubbio la sorpresa più grande della nostra Serie A e dopo la vittoria contro il Cagliari si è portata a -3 da Juventus e Inter. Otto vittorie consecutive hanno lanciato i biancocelesti in zona Scudetto e alla ripresa del campionato contro il Brescia Simone Inzaghi proverà a raggiungere Sven Goran Eriksson, tecnico dell'ultimo titolo in campionato dei capitolini. Nel 1998/99 furono infatti 9 i successi di fila: Inzaghi non vuole fermarsi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.