Lazio, Mattei: "A gennaio nuovi problemi. E Lotito potrebbe..."

Il giornalista Stefano Mattei ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. Ed è partito da Roma-Real Madrid di Champions League: "La Roma dovrà cercare di limitare al minimo i rifornimenti di Mbapè, perché giocando uomo contro uomo non ha nessuno che può arginarlo veramente".

Stasera Napoli con il Villarreal:

"Credo si stia lavorando su tre aspetti: sul modulo, su quali giocatori puntare, poi recuperare i giocatori che mancano. Per me il Napoli è destinato a salire di livello. Mi aspetto un Napoli che starà dietro e pronto a ripartire".

Lazio, miracolo o illusione?

"Metà miracolo, stanno dando il 110% i giocatori, Gattuso è riuscito a compattare la squadra, favoriti da un calendario che ha sorriso alla Lazio, ha incontrato solo il Milan di squadre di vertice. La squadra è umile come Gattuso. Poi è anche illusione, perché alla lunga gli episodi conteranno e i valori tecnici emergeranno. Non ha stelle che possono decidere le partite. E poi c'è il grande punto interrogativo: Lotito nega che ci sono problemi di bilancio, credo che anche a gennaio non potrà operare sul mercato. E come lo scorso anno per tappare il buco potrebbero partire 1-2 elementi".