Italia, Mattei: "Se l'è giocata con la Francia, peccato che non lo abbia fatto..."

Ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato il giornalista Stefano Mattei. E ha parlato di Nazionale e della sfida con la Turchia: "Sarà solo una partita trappola, ma meglio una Turchia che viene da 3 ko consecutivi che affrontare Belgio o Francia. L'Italia credo vincerà e taglierà fuori la Turchia. Se vince, male che vada è terza. Credo che Mancini stia cercando di capire se ci sono risorse che fino a ieri non sono state prese in considerazione, vedi Kayode, Sebastiano Esposito, Romano. Non c'è grande materiale tecnico, ma normale, con una stella che è Donnarumma. Mancini sta cercando di trovare risorse alternative in una squadra che più di tanto non si può fare. L'Italia se la può giocare, peccato che non lo abbia fatto vedere in passato contro la Bosnia. Dopo il Belgio c'era un pessimismo cosmico, visto la prestazione del primo tempo. Poi si è vista un'ottima Italia in Turchia, ma soprattutto contro la Francia ha retto il confronto e ha avuto le sue occasioni. E questo è molto importante. Ed è assurdo che una squadra che se la può giocare con queste Nazionali non sia andata al Mondiale".

De Bruyne, Hojlund e Goncalo Ramos rivitalizzati dalle nazionali. Devono dare di più ai club dove giocano o il contrario?

"Allegri è bravo a gestire i giocatori di qualità, in questo momento nel Napoli sono mancati giocatori di qualità per infortunio. E' un ciclo che si è chiuso, un gruppo che ha dato il meglio e Hojlund e De Bruyne stanno pagando un gruppo che andava svecchiato. Nel caso di Amorim il problema è un altro: non è un cannoniere Ramos, ma avrebbe potuto dare qualcosa di più se Amorim avesse azzeccato le formazioni, almeno in 4 partite su 5".

La Serie A riparte tra conferme e riscatti:

"Conferme dalle prime della classe. Ma mi rivolgerei soprattutto da Inter e Roma, soprattutto dalla Roma che ha una partita super-difficile col Como. L'Inter potrebbe scappare. La Lazio deve resistere, poi ci si aspetta molto dal Como. Chi deve continuare a migliorarsi è la Juve, mentre Atalanta e Napoli devono cambiare passo. Il campionato vero inizia adesso".