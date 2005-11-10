Mattei: "Juve, si sono chiariti tra loro? Ora però parlerà il campo"

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, il giornalista Stefano Mattei è partito dalla Juve e dalle parole di Spalletti, che dice di avere la squadra dalla sua: "Sarà così, però c’è stato qualcuno come Kolo Muani che ha detto che sono state 72 ore inquiete nello spogliatoio, dove c’è stato un confronto a voce alta. Si sono chiariti? Non credo sia il Rennes a farcelo capire, vedremo in campionato. A parole hanno detto che c’è stato un confronto sincero, ora parlerà il campo".

Incassata la fiducia nel gruppo, sulla panchina della Juve vede più un profilo alla Conte o Inzaghi?

"Il tempo annacqua tutto. In questo momento si può concedere un po’ di tempo per farlo la Juve? Inzaghi arriva a da ex tecnico dell’Inter, io Carnevali sceglierei ora, in questo momento storico, per i problemi che ci sono, Conte".

Inzaghi sarebbe stata una buona scelta anche per il Napoli?

"Andava fatto un bel restyling ma sappiamo cosa ha detto Adl a inizio stagione, Allegri sta pagando anche questo. Ci sono giocatori che il meglio lo hanno dato. C’è gente che è stata molto forte ma credo ci fosse il bisogno di 2-3 innesti freschi".