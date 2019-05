© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Niccolo Giannetti, attaccante del Livorno, ha parlato così al 45' del match contro il Padova ai microfoni di Dazn: "Nel secondo bisogna continuare a giocare la partita, non è chiuso niente. Stiamo affrontando una buona squadra, in salute, stanno giocando bene ma stiamo facendo la nostra partita. Non dobbiamo pensare di gestire, bisogna continuare a giocare".