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Braglia: "Milan, serve tempo ma Amorim trovi il modo di sfruttare chi ha"

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Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
Oggi alle 16:49Altre Notizie
13.10.2026 16:49Altre Notizie
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A Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia, che ha parlato di Lazio e del suo momento: "Non è nè miracolo nè illusione, è un grande lavoro fatto da Gattuso, ha creato un gruppo, ha ridato motivazioni a gente che non ne aveva più. C'è da dargli merito a un allenatore che, nonostante i dubbi iniziali, sta facendo bene. Lo conosco bene dai tempi di Perugia, ha dato umanità alla squadra, consapevolezza, quindi può essere come il Como lo scorso anno e arrivare tra le prime quattro. Anche se ci sono squadra più blasonate e attrezzate. Con l'autostima che hanno e un solo impegno a settimana, possono essere la sorpresa".

Milan, Cardinale boccia tutti. Che succede?
"Giusto dare tempo agli allenatori, basta con questi siluramenti precoci, serve dare tempo. E' vero però anche che gli allenatori devono darsi una mossa per trovare il modo per far esprimere al meglio i giocatori, per arrivare al proprio obiettivo. Fabregas e Gasperini sfruttano i giocatori per le qualità naturali che i giocatori hanno. Rischia Amorim? Con gli americani rischia grosso".

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