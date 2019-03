© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riporta il New York Times, Oman e Kuwait potrebbero ospitare alcune gare del Mondiale del 2022 previsto in Qatar. Questo perché la FIFA e Gianni Infantino spingono per aumentare il numero di squadre partecipanti fino a 48, cifra che complicherebbe le cose visto il numero di impianti presenti nella nazione qatariota. La decisione finale sarà presa nel congresso annuale della FIFA di giugno.