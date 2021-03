La Repubblica: "Il piano della FIGC per blindare Mancini: stipendio top e accordo fino al 2026"

La Repubblica, stamani in edicola, scrive di un piano della Figc: blindare il ct dell'Italia Roberto Mancini con un contratto fino al 2026 per evitare ogni voce e tentazione post Mondiale del 2022. Il tutto con uno stipendio in crescita, da 2 a 3 milioni di euro netti. Mancini sovrano azzurro ancora per cinque anni?