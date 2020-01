© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Tottenham, José Mourinho, è tornato sull'episodio del giallo ricevuto dall'arbitro per la sua passeggiata vicina alla panchina del Southampton, nella sfida persa per 1-0. "Penso che il giallo sia stato giusto perché sono stato un maleducato. Ma lo sono stato all'indirizzo di un idiota. Per qualche ragione lo sono stato, in linea di principio l'ho preso a brutte parole". Il battibecco è stato con il preparatore dei portieri dei Saints, Andrew Sparkes.