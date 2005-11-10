Pio Esposito sui 120 anni dello Spezia: "Tappa fondamentale. Spero di avervi lasciato qualcosa"

“Centovent’anni di storia sono davvero tanti ragazzi, non sono da tutti. Spero di avervi lasciato qualcosina anch’io nei due anni vissuti insieme". Inizia così il videomessaggio con cui il centravanti dell'Inter e dell'Italia Francesco Pio Esposito fa gli auguri a quello Spezia che gli ha permesso di mettersi in mostra fra i professionisti in Serie B: "Mi avete lasciato sicuramente tantissimo perché per me è stata una tappa fondamentale non solo della mia carriera, ma proprio della mia vita. - prosegue Esposito - Sono ancora legatissimo alla Spezia e faccio tantissimi auguri per i 120 anni di storia a tutti i tifosi delle Aquile. Forza Spezia, ciao fanti".

Il classe 2005 ha vestito la maglia dei liguri dal 2023 al 2025 mettendo a segno 20 reti in 37 partite prima di tornare all'Inter.