“Io come Pio Esposito? Lo conosco, ha fatto un percorso eccezionale e da uno come lui c’è solo da imparare”. L’attaccante del Mantova Matteo Spinaccé ha parlato così del paragone con il centravanti dell’Inter e dell’Italia: “Seguire le sue orme? Magari, di certo mi impegno per cercare di ottenere sempre il massimo. Qui sto bene, sono seguito da professionisti di alto livello, voglio migliorarmi sempre e poi a fine anno vedremo”.

Sulla prima da titolare in biancorosso

Il classe 2006, di proprietà proprio dell’Inter, ha poi parlato della sua prima da titolare coi virgiliani bagnata dal suo secondo gol stagionale: “Sono contento della prestazione, dedico il gol alla mia famiglia e a mia mamma che mi hanno seguito da casa. - prosegue l’attaccante come riporta Tuttomantova.it - Segnare sotto la curva? È stato davvero emozionante”.

Concorrenza sana nel gruppo

Spazio infine al rapporto con il gruppo: “Penso di avere un buon tiro, di essere un calciatore molto mobile a cui piace difendere la palla e legare il gioco. Sono venuto a Mantova per continuare il mio percorso di crescita e con lo staff tecnico stiamo lavorando benissimo. C’è poi una concorrenza sana nel gruppo che ci porta a tirare fuori il meglio per conquistare una maglia da titolare”.