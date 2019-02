RMC SPORT - Beneforti: "Inter, Parma è decisiva per Spalletti"

A RMC Sport Live Show è arrivato il momento del giornalista ed opinionista Claudio Benerforti. Ecco le sue parole:

Sulla Lazio e l'Atalanta

"La Lazio aveva addosso la fatica dei supplementari di San Siro. Il Frosinone era un impegno abbordabile e ha giocato sotto ritmo. Ha fatto fatica. E giovedì incontrerà l’Empoli. L’Atalanta ha tutto per lottare per il quarto posto. Clamoroso essere usciti fuori in EL con il Copenhagen. E’ la squadra che gioca un calcio europeo. Più la guardo e più m’innamoro".

Sull’Inter

"E’ stata una partita intensa, poi i tifosi hanno iniziato a fischiare. Ranocchia centravanti ha creato tensione ulteriore. L’Inter deve andare in Champions. Ora rischierà molto. Ci sono le questioni Perisic, Conte, questo è il mondo Inter. Non viene mai nascosto nulla ma tutto viene enfatizzato. Lo scorso anno era riuscita a reagire, ora deve farlo subito. Se va ko con il Parma, la posizione di Spalletti diventerebbe ancor di più a rischio".

Sul Napoli e De Laurentiis

"Cessione di Hamsik? Si parlava di questa operazione da tempo, poi era stato convinto a rimanere. Forse era meglio lasciarlo andare prima e sostituirlo. Non è un buon segnale per Napoli. Sia Ancelotti che Giuntoli che De Laurentiis si sono resi conto di non poter di re no ad Hamsik, sennò sarebbe rimasto un giocatore scontento. Non è un segnale positivo, ma Ancelotti ha le idee chiare su come sostituirlo".