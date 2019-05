Roma-Juve, i convocati di Allegri: Bonucci out, contusione nella rifinitura

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'allenamento sostenuto questo pomeriggio al JTC, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro la Roma, valida per la terzultima giornata di campionato e in programma allo stadio Olimpico domani alle 20:30. Non prenderà parte alla trasferta Leonardo Bonucci, che rimarrà a Torino per precauzione in seguito a una contusione alla caviglia destra subita al termine della rifinitura.

Questi gli uomini a disposizione:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Del Favero.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Barzagli, Cancelo, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Kastanos, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Pereira Da Silva.