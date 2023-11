Scalvini verso la panchina con l'Inter: le ultime sull'Atalanta da Zingonia

vedi letture

Seduta individuale del difensore dopo il riposto per lombalgia

(ANSA) - BERGAMO, 02 NOV - La novità, a una seduta di rifinitura di distanza dalla sfida casalinga all'Inter nel prefestivo, è il ritorno al lavoro sul campo di Giorgio Scalvini. Atalanta non ancora a gruppo compatto a Zingonia, durante la seconda sessione pomeridiana in preparazione al big match, visti il percorso riabilitativo per Touré (out da agosto per rottura tendinea al retto femorale destro) e le terapie di Palomino (bicipite femorale destro, out fino alla sosta), ma il difensore proprio venerdì potrebbe tornare in gruppo. Il riposo per la lombalgia che l'ha costretto al subentro di Toloi nella ripresa a Empoli è terminato. In difesa, il brasiliano è titolare insieme a Djimsiti e Kolasinac.

De Ketelaere, invece, sembra essere l'unica vera alternativa in attacco alla coppia Lookman-Scamacca, mentre a destra lo sfebbrato Zappacosta (out lunedì) potrebbe riprendere la maglia ad Hateboer o comunque sottrargli minutaggio. Nessuna alternativa a Musso in porta, De Roon-Ederson in mediana e Koopmeiners (il cui cambio è Pasalic) tra le linee: Gasperini non dovrebbe prevedere il turnover in vista del ritorno di Europa League di giovedì 9 con lo Sturm Graz. (ANSA).