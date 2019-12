Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultima seduta dell'anno per la Lazio, in campo già dalle 10.30 di questa mattina. Oltre ai soliti Vavro e Lukaku, assente anche Danilo Cataldi, a riposo dopo l'affaticamento muscolare accusato ieri pomeriggio. Inzaghi proverà a recuperarlo per il Brescia perché non potrà contare su Leiva e Luis Alberto, entrambi squalificati. Domani allenamento fissato alle 15.30.