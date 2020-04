tmwradio Valcareggi: "Serie A, si giochi solo in sicurezza. Anche a settembre"

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il procuratore Furio Valcareggi. Tanti i temi in ballo.

Un pensiero libero:

"Spero che il campionato ricominci, perché vorrebbe dire che il virus sarebbe stato risolto. Altrimenti andiamo ad oltranza, anche fino a settembre, per finire la stagione e poi ripartire, senza soste, con quella successiva. Ho molta paura, il calcio mi manca ma non esiste di ricominciare se c'è rischio. Se si ricomincia, è perché il problema è stato risolto".

Come la mettiamo con presidenti come Cellino e Ferrero che non vogliono tornare a giocare?

"Ognuno oggi deve essere un po' egoista, per rimanere in salute. Cellino non vuole riprendere a giocare perché sennò retrocede, ma l'Atalanta potrebbe voler riprendere perché è in Champions. Cellino non vuole giocare perché sa che retrocede, se si riprende. E' inutile girarci intorno. Ma si deve tornare a giocare solo se il problema è contenuto, altrimenti non ha senso".

Chi il migliore allenatore ora?

"Il bravo allenatore è quello che vince. Poi subentra la simpatia. Per esempio mi è simpatico Mazzarri, così come Capello e Antonio Conte".