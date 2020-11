Torino, a bilancio Verdi è costato 21,4 milioni: Aina 9,8 e Djidij 3

Il bilancio 2019 del Torino dà conto esatto degli acquisti espressi dai granata nel periodo. Così Simone Verdi è stato iscritto a registro per 21,4 milioni di euro: l'obbligo di riscatto è stato certo fin dalla data di contabilizzazione e inserito nel 2019. Poi 9,8 per Ola Aina, 3 per Djidji, 2,3 per Ansaldi, 1 milione per la contro-opzione di Bonifazi (poi venduto) e un altro per il rendimento di Izzo.