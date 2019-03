© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sono da poco concluse le semifinali del Trofeo Beppe Viola giunto alla 48° edizione. L'Atalanta ha la meglio sul Parma ai calci di rigore, mentre al Milan sono bastati i tempi regolamentari per vincere con due goal di scarto contro il Chievo. L'ultimo atto andrà in scena martedì con la finalissima.

Bergamaschi a caccia del sesto successo nella competizione (l'ultima nel 2017), Milan che potrebbe agguantare il titolo per la settima volta dal 2004 e raggiungere così la Juventus quale primatista nel torneo.

Atalanta-Parma 1-1 (6-5 dcr)

Milan-Chievo Verona 2-0

Finale 12.03.2019

Atalanta-Milan ore 18.00