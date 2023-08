ufficiale Zibert torna in Italia e riparte dall'Eccellenza: ha firmato con la Caronnese

vedi letture

Inizio di settimana con il botto per la Caronnese, che ha ufficializzato uno dei più importanti colpi di una estate caldissima. È arrivato Urban Zibert, esperto centrocampista classe 1992 che andrà ad impreziosire fortemente la rosa a disposizione di Mister Roberto Gatti.

Il 31enne Zibert ha un curriculum di tutto rispetto: quasi 200 partite in Lega Pro, 80 presenze nella serie A slovena, 15 incontri con la maglia della Slovenia Under 21. Su e giù per l’Italia Zibert ha giocato in piazze importanti tra i professionisti come tra gli altri Mantova, Reggina, Juve Stabia, Monopoli, Bassano Virtus e Akragas. Ora rientra in Italia dopo sei mesi nella serie C austriaca e ha scelto la Caronnese per ritornare nel calcio italiano.

Zibert, questa mattina al Comunale di Corso della Vittoria, ha assaporato il manto verde con un allenamento in solitaria: domani incontrerà mister Roberto Gatti e i compagni di squadra per la prima sessione di allenamenti in gruppo.

“Sono molto contento di essere arrivato alla Caronnese – dice lo sloveno appena dopo la firma – il progetto che mi è stato presentato dalla dirigenza mi ha convinto completamente e ho deciso di venire qui con l’obiettivo di raggiungere importanti risultati con tutta la squadra. Mi piace molto il calcio italiano, più ordinato, rispetto a quello inglese che si gioca in Austria. Mi sento di fatto italiano da questo punto di vista. Ora non vedo l’ora di iniziare a lavorare a Caronno Pertusella e vi do appuntamento allo stadio per conoscerci”.