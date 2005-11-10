12 reti e 3 assist in 12 partite, Mbappé mai contento: "Posso fare di più, da me ci si aspetta tanto"

La stella del Real Madrid Kylian Mbappé ha messo in scena una prestazione maiuscola nel 4-1 di ieri sera contro l'RB Lipsia, mettendo a segno un gol spettacolare e servendo un assist. Con questo bottino, il ventisettenne francese ha portato il suo score stagionale a ben 12 reti e 3 assist in 12 partite complessive disputate finora.

Mai felice, il francese alza ancora il mirino: "Posso fare di più, per me non è mai abbastanza"

Nonostante questi numeri straordinari, il fuoriclasse ritiene che ci sia sempre margine di miglioramento ed è determinato a continuare ad alzare la asticella per trascinare la squadra con l'esempio. "Posso fare di più, perché sono uno dei pochi giocatori da cui ci si aspetta sempre quel qualcosa in più. Per un calciatore come me non è mai abbastanza e cerco sempre di dare il massimo. Stiamo attraversando un buon momento, ma dobbiamo continuare così e io devo fare ancora meglio", ha dichiarato l'attaccante.

Con questo atteggiamento da leader, Mbappé conferma la volontà di guidare il Real Madrid ai vertici sia in patria che in Europa, dimostrando una fame inesausta di successi. Ora il weekend di gare e poi l'attenzione si sposterà tutta sul Pallone d'Oro, la cui cerimonia si terrà il 26 ottobre a Londra. La scelta non è casuale, ma si celebra la prima storica edizione, vinta da Stanley Matthews. La cerimonia prenderà il via alle ore 21.