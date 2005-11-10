Benoit Assou-Ekotto torna a pungere Kylian Mbappé. L'ex nazionale camerunese, già in passato critico nei confronti dell'attaccante del Real Madrid, è tornato sull'argomento nel corso di un'intervista, soffermandosi sulle parole pronunciate dal francese riguardo al suo desiderio di contribuire alla crescita dello sport in Africa. Secondo l'ex terzino, il messaggio lanciato da Mbappé non sarebbe stato comunicato nel modo giusto.

"Sembrava un atteggiamento da colonizzatore"

Intervenuto durante la trasmissione Lockin, Assou-Ekotto non ha nascosto il proprio dissenso: "Come ho già detto in un'altra intervista, la sua comunicazione non è stata buona. Ha detto: 'Sì, voglio sviluppare lo sport in Africa'. Sembra un atteggiamento da colonizzatore. Non va bene, bisogna affrontare certi temi con molta più delicatezza". L'ex difensore ha quindi spiegato perché, a suo avviso, quelle dichiarazioni siano state fuori luogo.

Le critiche all'attaccante francese

Assou-Ekotto ha aggiunto: "Sei stato quattro volte in Africa, una sola in Camerun, e poi vieni a dire: 'Sì, svilupperò lo sport in Africa'. Non è il modo giusto di presentare un messaggio del genere".