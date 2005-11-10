8 gol in 9 gare per l'ex Verona Orban: la neopromossa Amed SK è prima in Turchia
Daniele Najjar
Altro gol per l'ex Verona Gift Orban, altra vittoria per la sorprendente Amed SK in Turchia: 2-1 esterno al Samsunspor e primo posto in solitaria per la squadra che è stata promossa solo in questa stagione in Super Lig. Il nigeriano stavolta ha segnato il momentaneo 1-1 su calcio di rigore, siglando la sua ottava rete in nove gare, con anche 4 assist all'attivo. Vediamo di seguito la situazione nella Super Lig turca.
La situazione nella Super Lig turca
I risultati nella nona giornata turca
Alanyaspor-Kocaelispor 1-2
Eyupspor-Kasimpasa 0-1
Gaziantep-Erzurumspor 1-3
Samsunspor-Amed SK 1-2
Domenica 25 ottobre:
Konyaspor-Genlerbirligi
Goztepe-Corum
Rizespor-Trabzonspor
Besiktas-Istanbul Basaksehir
Galatasaray-Fenerbahce
La Classifica aggiornata in Super Lig turca:
1. Amed SK 20 punti (9 partite giocate)
2. Galatasaray 19 punti (8 partite giocate)
3. Fenerbahce 16 punti (8 partite giocate)
4. Trabzonspor 16 punti (8 partite giocate)
5. Kasimpasa 16 punti (9 partite giocate)
6. Besiktas 15 punti (8 partite giocate)
7. Kocaelispor 15 punti (9 partite giocate)
8. Erzurumspor 14 punti (9 partite giocate)
9. Corum 13 punti (8 partite giocate)
10. Alanyaspor 12 punt (9 partite giocate)
11. Istanbul Basaksehir 11 punti (9 partite giocate)
12. Rizespor 10 punti (8 partite giocate)
13. Goztepe 9 punti (8 partite giocate)
14. Gaziantep 8 punti (9 partite giocate)
15. Genclerbirligi 8 punti (8 partite giocate)
16. Konyaspor 5 punti (8 partite giocate)
17. Samsunspor 4 punti (9 partite giocate)
18. Eyupspor 3 punti (9 partite giocate)