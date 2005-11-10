Orban non basta, il Galatasaray batte e stacca in classifica l'Amed: Leao gol, finisce 4-3
Daniele Najjar
L'Amed SK, tremenda matricola del calcio turco che dopo la promozione in massima serie locale sta lottando per i primi posti in classifica, si arrende nello scontro con il Galatasaray che termina per 4-3 in favore della squadra campione in carica. In gol anche l'ex Milan Leao per il Galatasaray, non basta anche il gol dell'ex Verona Orban all'Amed: il nigeriano è arrivato a quota 10 gol in 11 partite, con anche 5 assist all'attivo. La capolista va a +5 dal secondo posto.
Galatasaray-Amed SK 4-3
7' Leao (G), 45' aut. Lafont (G), 59' Batrakov (G), 62' Saba (A), 65' Orban (A), 80' Yilmaz (G), 90+2' Sor (A)
I risultati dell'11^ giornata in Super Lig turca:
Gaziantep-Kasimpasa 0-2
Eyupspor-Kocaelispor 0-2
Samsunspor-Konyaspor 1-0
Goztepe-Istanbul Basaksehir 1-2
Galatasaray-Amed SK 4-3
Domenica 8 novembre
Rizespor-Erzzurumspor
Corum-Fenerbahce
Alanyaspor-Trabzonspor
Besiktas-Genclerbirligi
La classifica aggiornata in Super Lig turca
1. Galatasaray 28 punti (11 partite giocate)
2. Amed SK 23 (11)
3. Trabzonspor 22 (10)
4. Kasimpasa 20 (11)
5. Besiktas 19 (10)
6. Kocaelispor 19 (11)
7. Istanbul Basaksehir 17 (11)
8. Fenerbahce 16 (10)
9. Corum 16 (10)
10. Goztepe 15 (11)
11. Erzurumspor 14 (10)
12. Alanyaspor 12 (10)
13. Rizespor 11 (10)
14. Genclerbirligi 11 (10)
15. Konyaspor 8 (11)
16. Gaziantep 8 (11) 17. Samsunspor 7 (11) 18. Eyupspor 3 (11)