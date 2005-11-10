L'Ajax manda un segnale all'Atalanta: 5-2 al Groningen, Klaassen sfortunato due volte

L'Ajax torna a sorridere e lo fa con una prestazione autoritaria, imponendosi per 5-2 sul campo del Groningen nella nona giornata di Eredivisie e mandando un messaggio all'Atalanta, prossima avversaria in Conference League. La squadra allenata da Míchel Sánchez ritrova brillantezza e cinismo dopo settimane complicate, chiudendo la pratica soprattutto nella ripresa grazie alle doppiette di Julian Brandt e Jorthy Mokio, oltre alla rete di Aaron Bouwman.

Gli ospiti partono con il piede sull'acceleratore e costruiscono subito una grande occasione con Leonardo, fermato da Vaessen. Poco dopo lo stesso attaccante conquista un calcio di rigore, ma dal dischetto Klaassen si lascia ipnotizzare dal portiere del Groningen. L'Ajax continua comunque a dominare e sfiora anche un episodio contrario, quando Klaassen interviene in scivolata su Willumsson nella propria area: nonostante il richiamo del VAR, l'arbitro Dennis Higler conferma la decisione iniziale e non assegna il penalty.

Il vantaggio arriva grazie a Brandt, che conclude un'azione nata dal recupero palla di Owen Wijndal. Poco dopo Bouwman firma il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. A inizio ripresa Willumsson riapre momentaneamente l'incontro approfittando di un errore di Leonardo, ma è solo un'illusione. Klaassen vede annullarsi il possibile 3-1 per fuorigioco di Oscar Gloukh, prima che Brandt realizzi la sua doppietta con la complicità di Vaessen. Da quel momento il Groningen crolla: Mokio segna due volte, prima sugli sviluppi di un corner e poi con una conclusione precisa che vale il 5-1.

Nel finale c'è spazio anche per l'esordio di Yves Bissouma con la maglia dell'Ajax. Thom van Bergen accorcia le distanze sul 5-2 sfruttando un'incertezza di Marc-André ter Stegen, che però si riscatta nei minuti di recupero neutralizzando il rigore dello stesso attaccante e impedendo al Groningen di rendere meno pesante il passivo.