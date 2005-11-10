Ancelotti jr aggancia in vetta il Monaco: 1-0 fra Lille e Le Havre, Tiago Santos esce in barella
Daniele Najjar
Il Lille di Davide Ancelotti aggancia - almeno per qualche ora - il Monaco in vetta alla classifica della Ligue 1 francese: contro il Le Havre finisce 1-0 grazie alla rete di Bakwa al 5' del primo tempo. Apprensione per Tiago Santos: già infortunatosi due anni fa al ginocchio, al 19' dopo un contrasto con Richardson si è accasciato al suolo dolorante ed è stato portato fuori in barella.
Da capire dunque l'entità del problema. Dal 61' il Le Havre è rimasto in 10' per l'espulsione di Seko. Alle 20.45 il Monaco affronterà il Tolosa, mentre il PSG (che è a 5 punti dalla vetta) se la vedrà con il Le Mans. Vediamo di seguito la situazione della Ligue 1 francese.
Il risultato
Lille - Le Havre 1-0
5' Bakwa (L)
La 6ª giornata di Ligue 1
Venerdì 9 ottobre
Lens - Lione 2-1
Sabato 10 ottobre
Lille - Le Havre 1-0
Brest - Angers ore 20:45
Lorient - Paris Fc ore 20:45
Monaco - Tolosa ore 20:45
Paris Saint Germain - Le Mans ore 20:45
Domenica 11 ottobre
Nizza - Strasburgo ore 15:00
Rennes - Auxerre ore 17:15
Troyes - Marsiglia ore 20:45
La classifica di Ligue 1
1. Monaco - 13 punti
2. Lilla - 13 punti
3. Lione - 11 punti
4. Paris FC - 11 punti
5. Rennes - 10 punti
6. PSG - 8 punti
7. Angers - 7 punti
8. Lens - 7 punti
9. Strasburgo - 7 punti
10. Le Mans - 6 punti
11. Auxerre - 6 punti
12. Brest - 5 punti
13. Lorient - 5 punti
14. Tolosa - 5 punti
15. Nizza - 5 punti
16. Troyes - 4 punti
17. Marsiglia - 3 punti
18. Le Havre - 2 punti