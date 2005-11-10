Il Bayern Monaco ha subito la prima sconfitta stagionale in tutte le competizioni perdendo 2-1 allo Stade Pierre-Mauroy contro il Lille allenato da Davide Ancelotti. Una boccata d'aria fresca per il tecnico italiano dopo le precedenti gare europee dei francesi contro Real Betis, Arsenal, Galatasaray e Bodo/Glimt che avevano portato appena un punto, con dieci gol incassati in quattro gare, prima di ieri.

La formazione tedesca ha avuto tanti problemi nonostante i risultati, ultimamente: dalle condizioni dell'allenatore Kompany ai numerosi giocatori fermi per infortuni, tra cui Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Saliba e Alphonso Davies, con Jamal Musiala e Luis Diaz inizialmente in panchina.

Lee parole di capitan Andre

Grazie a questi tre punti i francesi salgono al 29° posto in classifica, portandosi a due lunghezze dal Villarreal, prima squadra nella zona utile per gli spareggi di Champions League. Al termine dell'incontro, il capitano 36enne Benjamin André ha dichiarato ai microfoni di Canal+: "È importante, perché è il Bayern, è una partita molto importante per noi. Dovevamo vincere per rilanciarci. Trovo che siamo stati timidi nel primo tempo anche se abbiamo avuto 2 o 3 occasioni. Nel secondo tempo appena abbiamo messo questo gol, siamo stati sempre meglio. Bisogna appoggiarsi su questo".