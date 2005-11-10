Una vittoria dal sapore particolare per Davide Ancelotti. L’allenatore del Lilla, intervenuto ai microfoni UEFA dopo il successo contro il Bayern Monaco, ha raccontato le emozioni per aver superato il club in cui aveva lavorato come vice allenatore al fianco del padre Carlo: "È una partita speciale per me perché ho dei ricordi bellissimi. È un grande club. Sono passati nove anni, ma ho ancora degli amici lì, quindi è stato qualcosa di speciale. È stata davvero una grande serata", ha spiegato Ancelotti.

La svolta arrivata nell’intervallo

Il tecnico ha poi raccontato il messaggio rivolto alla squadra durante la pausa: "A fine primo tempo ho detto ai ragazzi di credere in quello che avevamo preparato, di farlo con più determinazione, giocando con più coraggio e credendoci un po’ di più. Penso che anche i giocatori in campo avessero la sensazione che potevamo riuscirci. Dovevamo soltanto avere più convinzione, ed è quello che abbiamo fatto nella ripresa. Poi siamo riusciti a creare un legame con i nostri tifosi, che ci hanno dato una grande spinta", ha aggiunto l’allenatore.

Assenze Bayern e festa finale

Ancelotti ha anche analizzato l’assenza di Harry Kane: "È vero, il loro vincitore del Pallone d’Oro non era disponibile ed è un’assenza importante, ma l’identità del Bayern è molto chiara. Sapevamo che non sarebbe cambiato molto: quando una squadra ha una forte identità, non importa chi scende in campo. Ci siamo preparati come se avessimo affrontato il miglior Bayern possibile". Infine, sulla festa per il successo: "Celebreremo velocemente, perché sabato ci aspetta una partita difficile in campionato fuori casa. Lasceremo ai giocatori qualche ora per godersi il momento, ma domani mattina saremo già al lavoro".