Argentina, Scaloni dedica la vittoria alla famiglia. Rivedrà moglie e figli dopo 65 giorni

vedi letture

Lionel Scaloni ha sorpreso tutti in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Argentina contro il Perù. Il CT, rispondendo alla domanda sulla prestazione della sua squadra, ha cominciato così: "Innanzitutto volevo dedicare il trionfo a mia moglie e ai miei figli. Abbiamo avuto una settimana difficile ". Scaloni non vede la sua famiglia (residente a Maiorca) dal 15 settembre, quando è arrivato all'aeroporto di Ezeiza per cominciare a preparare le sfide di qualificazione ai Mondiali 2022, a causa della difficile situazione sanitaria in Spagna e in Argentina. L'allenatore ha approfittato quindi del charter con cui la maggior parte dei giocatori è tornata a Madrid per rientrare in Spagna e poter abbracciare i suoi cari dopo questo momento complicato.