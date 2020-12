Arsenal, Runarsson: "Darò il massimo per giocare titolare: deve essere la mia mentalità"

vedi letture

Il portiere dell'Arsenal Alex Runarsson ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Rapid Vienna: "Penso che dovrebbe essere la mentalità di tutti quelli che vogliono giocare. Penso che forse come portiere sia un po' diverso, ma sicuramente devi avere la mentalità che vuoi dare il massimo per diventare il numero uno. Se succede o no, se succede in una settimana, un mese o un anno, quella deve sempre essere la tua mentalità".