Atletico Madrid, Alvarez ritrova la rete dopo le tensioni estive e i fischi dei tifosi

Julian Alvarez ritrova il gol con la maglia dell'Atletico Madrid, una rete che mancava dallo scorso 29 aprile (semifinale di Champions League con l'Arsenal) e arriva dopo la lunga estate da quasi separato in casa e la lunga contestazione da parte dei tifosi.

Ricordiamo che l'attaccante argentino in estate aveva dichiarato più volte di voler lasciare l'Atletico Madrid per coronare il suo sogno, quello di vestire la maglia del Barcellona. L'Atletico non ha mai voluto cederlo e alla fine ha vinto la linea dei Colchoneros, con Julian Alvarez che è rimasto alla corte di Simeone. Non è ovviamente mancata la contestazione dei tifosi, che alla prima presenza al Metropolitano ha fischiato sonoramente il giocatore.