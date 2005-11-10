Atletico Madrid, Alvarez ritrova la rete dopo le tensioni estive e i fischi dei tifosi
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:11Calcio estero
autore Daniel Uccellieri
20.10.2026 22:11Calcio estero
L'argentino torna a segnare per l'Atletico Madrid: l'ultima rete risaliva al 29 aprile, dopo un'estate segnata dal desiderio di partire.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Julian Alvarez ritrova il gol con la maglia dell'Atletico Madrid, una rete che mancava dallo scorso 29 aprile (semifinale di Champions League con l'Arsenal) e arriva dopo la lunga estate da quasi separato in casa e la lunga contestazione da parte dei tifosi.
Ricordiamo che l'attaccante argentino in estate aveva dichiarato più volte di voler lasciare l'Atletico Madrid per coronare il suo sogno, quello di vestire la maglia del Barcellona. L'Atletico non ha mai voluto cederlo e alla fine ha vinto la linea dei Colchoneros, con Julian Alvarez che è rimasto alla corte di Simeone. Non è ovviamente mancata la contestazione dei tifosi, che alla prima presenza al Metropolitano ha fischiato sonoramente il giocatore.
Altre notizie Calcio estero
Oggi
23:38 Calcio estero
Barcellona, Flick dopo il ko col PSG: "Hanno dimostrato di essere più forti di noi"
23:33 Calcio estero
Yamal raggiunge la doppia cifra di gol e assist, ma il Barcellona cade per la prima volta in stagione
23:32 Calcio estero
PSG, Hakimi dopo il 4-2 al Barcellona: "Spero che il Pallone d'Oro vada a qualcuno di noi"
22:42 Calcio estero
Siviglia contro la Liga dopo il ko con il Real Madrid: contestate le immagini e la regia TV
22:11 Calcio estero
Atletico Madrid, Alvarez ritrova la rete dopo le tensioni estive e i fischi dei tifosi