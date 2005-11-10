L'emergenza in attacco spinge il Paris Saint-Germain a valutare diverse soluzioni in vista del mercato invernale. Con Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia che rischiano di aver già concluso la propria stagione, il club campione d'Europa avrebbe riallacciato i contatti per Julian Alvarez. A riferirlo è il portale inglese TeamTalk, secondo cui la dirigenza parigina avrebbe effettuato nuovi sondaggi per il centravanti dell'Atletico Madrid, già seguito durante l'estate, quando anche il Barcellona aveva provato a portarlo in Catalogna.

Atletico Madrid irremovibile, anche l'Arsenal segue Alvarez

La posizione dei Colchoneros resta tuttavia molto chiara: nessuna intenzione di privarsi dell'argentino a metà stagione. Anche i rappresentanti del calciatore avrebbero escluso una partenza a gennaio. Alla finestra rimane inoltre l'Arsenal, con Mikel Arteta che da tempo apprezza le qualità dell'ex Manchester City. Nelle scorse settimane era circolata anche l'ipotesi di un possibile scambio con Martin Zubimendi, ma al momento non risultano trattative concrete.

Alvarez ritrova la miglior condizione e la fiducia di Simeone

Dopo un avvio di stagione complicato, l'argentino ha ritrovato continuità e incisività, mettendo a referto sei gol e quattro assist nelle ultime dieci apparizioni tra club e nazionale. A segno anche contro il Viking in Champions League, Alvarez ha incassato pubblicamente la fiducia di Diego Simeone: “Sono contento di lui. Lo adoro come persona e lo sosterrò come calciatore. Non ho dubbi. Per arrivare dove vogliamo, abbiamo bisogno del miglior Julian Alvarez”.