Barcellona, Gordon fa autocritica dopo il k.o. col PSG: "Non è stata la mia miglior partita"
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Michele Pavese
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Oggi alle 00:25Calcio estero
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22.10.2026 00:25Calcio estero
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Anthony Gordon ci mette la faccia dopo la sconfitta per 4-2 del Barcellona sul campo del Paris Saint-Germain nella terza giornata della fase campionato di Champions League. L'esterno inglese ha ammesso senza giri di parole la propria prestazione sottotono, riconoscendo la superiorità dei campioni d'Europa.
Intervistato nel post gara, Gordon ha fatto autocritica: "A livello personale ho ancora tanto da migliorare. In serate come questa voglio essere al massimo e stasera non ho disputato la mia miglior partita". L'attaccante ha poi spiegato di aver accusato un notevole calo fisico già nelle fasi iniziali dell'incontro: "Ho iniziato a sentire la fatica dopo appena dieci minuti e con il passare del tempo è diventato sempre più difficile".
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