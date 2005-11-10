Gordon sfida PSG e Real Madrid: "Non sono superiori al Barça. Nel Clasico meritavamo noi"

Nessun complesso di inferiorità in casa Barcellona. Alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Aston Villa, Anthony Gordon è tornato sulle recenti sconfitte contro Paris Saint-Germain e Real Madrid, rispettivamente per 4-2 in Champions e 2-1 nel Clasico. Due ko pesanti che, secondo l'esterno inglese, non certificano però una superiorità delle rivali: "Non credo che siano superiori a noi. Dobbiamo assumerci la responsabilità delle due sconfitte perché erano le due partite più importanti che abbiamo giocato finora e le abbiamo perse. Ma non penso che siano superiori".

Gordon: "Contro il PSG eravamo davvero stanchi"

Anthony Gordon ha difeso il valore della squadra di Hansi Flick: "Penso che abbiamo una squadra fantastica e che in qualsiasi giorno possiamo battere chiunque. Di queste due partite, quella contro il PSG va contestualizzata... nel weekend di campionato hanno fatto ruotare tutta la rosa". Il Barça, invece, non aveva avuto la stessa possibilità: "Non abbiamo avuto quel privilegio, quindi eravamo davvero stanchi dopo la partita. È normale, dobbiamo accettarlo, ma penso che loro abbiano avuto un enorme vantaggio sotto questo aspetto".

"Contro il Real siamo stati migliori, avremmo dovuto vincere"

Ancora più netto il giudizio sul Clasico: "La partita contro Madrid è la più importante di tutte, quella che vogliamo vincere. Secondo me, avremmo dovuto vincerla. Siamo stati la squadra migliore in campo, abbiamo avuto il possesso palla, le occasioni migliori, ma non siamo stati all'altezza. Alla fine ci è costato caro; abbiamo subito due gol sfortunati". Gordon guarda già alle prossime sfide contro le big: "Impareremo da questa sconfitta per la prossima volta, e non vedo l'ora di giocare di nuovo contro squadre di questo calibro e dimostrare di cosa siamo capaci".